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الخميس، 21 يونيو 2018 02:03 م
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إصابة شخص بجرح قطعى نافذ فى مشاجرة بالمنوفية

الخميس، 21 يونيو 2018 12:53 م
إصابة شخص بجرح قطعى نافذ فى مشاجرة بالمنوفية إسعاف - صورة أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب شخص بإصابات متفرقة وجروح نافذة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية، واتهم عم المصاب شخص بالتعدى على ابن شقيقه وإصابته.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد استقبال مستشفى زاوية الناعورة "ا .ح. ف" 30 سنة مصابا بجرح قطعى نافذ بالصدر واشتباه نزيف داخلى به ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال عم المصاب " م ف ح " 45 سنه، مؤهل عالى اتهم " ا .ح. ع " لم يستجوب بالتعدى على ابن شقيقه بالضرب وإحداث إصابته  بسلاح أبيض "مطواه " ولم يعلل سببا لذلك، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7343  جنح مركز الشهداء لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 
 

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