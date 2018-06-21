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الخميس، 21 يونيو 2018 05:07 م
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إحالة أوراق 3 عاطلين للمفتى لقتلهم مواطن والشروع فى قتل 4 بالشرقية

الخميس، 21 يونيو 2018 05:00 م
إحالة أوراق 3 عاطلين للمفتى لقتلهم مواطن والشروع فى قتل 4 بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية –فتحية الديب
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 قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق 3 عاطلين لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الدور الثانى من شهر أغطس، للنطق بالحكم، لقيامهم بقتل مواطن والشروع فى قتل 4 آخرين بهدف السرقة.

صدر الحكم  برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجى، وحسام رشدى عمار، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 204 لسنة 2014  جنايات مركز أولاد صقر، ليوم 19 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد مقتل" جمعة سليمان السعيد"  مقيم أولاد صقر، عمدا،  وتبين قيام بلطجية بارتكاب الواقعة، كما شرعوا فى سرقة السيارة والهواتف المحمولة، والمبالغ المالية، من المجني عليه،  فى الطريق العام بالإكراه، بعد أن اعترض طريق المجنى عليه ومعه كل من "على ا ا" و" محمد م إ" مشهرين فى وجهم البنادق الآلية، وتمكن الأهالى بمساعدة الشرطة من مطاردة المتهمين، وتم ضبطهم.

وشرعوا في قتل كل من " الهوارى محمد عثمان" والطفل " أحمد محمد محمد" أثناء مطاردتهم مع الأهالى، أطلقوا عليهم أعيرة نارية، تم ضبط 3 من الجناة وهم قيام كل من " حسين ص م" وشهرته"حسين أبو هاشم" 25 سنة عامل مقيم أولاد صقر، و" الشبراوي ن م" 21 سنة مبيض محارة مقيم الصوفية، و" عبد العزيز أ ع" شهرته" عبد الفتاح"  فلاح مقيم حمادة أولاد صقر، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم محبوسين إلى جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها.

 

 

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