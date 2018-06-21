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أوقاف القاهرة: 50 واعظة مصرح لها بالعمل مربية أطفال بالمساجد

الخميس، 21 يونيو 2018 07:00 ص
أوقاف القاهرة: 50 واعظة مصرح لها بالعمل مربية أطفال بالمساجد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القاهرة، أن المديرية لديها 50 ترخيص واعظة للعمل مربيات أطفال ضمن المشروع الجديد الذى تطلقه الوزارة بالمساجد لنشر الفكر الوسطى وغرس القيم السمحة لدى الأطفال.

وأضاف خضر، لـ"اليوم السابع" أن الواعظة الواحدة سوف تقوم بالعمل فى مسجد أو عدة مساجد حسب ظروف العمل، مضيفا أن البدء سيكون بالمساجد الكبرى والمركزية استهدافا لأكبر عدد فى المساجد.

وأشار إلى أن المربيات سيقمن بتوجيه الأطفال وغرس القيم الوطنية، مضيفا أن عدد الواعظات فى تزايد يوما بعد يوم بناء على رؤية الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة متجه بقوة فى هذا الاتجاه.

 

 

 


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وزارة الأوقاف

واعظة

نشر الفكر الوسطى

مربيات أطفال




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