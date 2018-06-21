video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:02 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

أنور قرقاش يتساءل: هل المصلحة القطرية فى سيادة إيران على الخليج العربى

الخميس، 21 يونيو 2018 11:57 ص
أنور قرقاش يتساءل: هل المصلحة القطرية فى سيادة إيران على الخليج العربى أنور قرقاش
كتبت نورهان حسن
إضافة تعليق

تساءل الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، هل يستطيع أحدا إقناعنا أن المواطن القطرى يؤيد تابعية حكومته لطهران؟ أنه يتعاطف مع حزب الله؟ وأنه يقف مع الحوثى فى عدوانه على اليمن؟ هل يستطيع أحد إقناعنا أن مواقف الجزيرة المحرضة فى هذه الاتجاهات تمثله؟.

 

وأضاف "قرقاش" عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هل المصلحة القطرية فى سيادة إيران على الخليج العربي؟ هل المصلحة فى تعزيز دور حزب الله فى سوريا؟ وهل المصلحة فى استمرار العدوان الحوثى؟ الصورة واضحة فى التباين بين ما تراه الحكومة وإعلامها وبين توجه المواطن.

 

وتابع، أن سياسة قطر تجاه إيران والحوثى وحزب الله وتبريرها لعلاقات قديمة متجددة مع إسرائيل لا يدافع عنها أبناء قطر، الجزيرة لا تتحدث بإسم المواطن القطرى والإعلام والمنصات والذباب الإلكترونى يبرر لسياسات أدخلت الدوحة هذا النفق.

 

انور قرقاش
انور قرقاش

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش: تحرير الحديدة هو بداية لإنهاء الحرب فى اليمن

اخبار

انور قرقاش

تويتر

اخبار العرب




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة