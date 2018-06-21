أمن الشرقية يضبط المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

ألقى ضباط فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض على المتهمين فى واقعة السطو على جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، وسرقة الأختام والخزينة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أشرف عليه اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم التشكيل ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد عمرو عبد الرزاق، رئيس مباحث المديرية.

تبين قيام أحد العاملين من داخل الجمعية، بتدبير واقعة السرقة بالاشتراك مع 5 آخرين من مركز الزقازيق، وتم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وضبط المبالغ المالية المسروقة، وضبط الأختام.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الهيئة العامة للاستثمار فرع العاشر من رمضان رقم 6156 لسنة 2018 قسم أول العاشر من رمضان بسرقة 22 ألف و350 جنيهًا من خزانة الفرع.

تناولت تفاصيل البلاغ، قيام 4 مجهولين بالسطو على مقر الهيئة بالدور الثالث فى جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، والذى يضم "الغرفة التجارية، ونقابة المحامين والهيئة"، وسرقة الأختام والخزينة بعد تكتيف 2 من الخفراء بالمبنى بعد الثانية عشر مساء أمس، والقاء الخزينة فارغة بجوار المبنى بعد سرقة محتوياتها.