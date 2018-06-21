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الخميس، 21 يونيو 2018 02:02 م
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أمن الأقصر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إسنا بحضور القيادات الأمنية

الخميس، 21 يونيو 2018 01:06 م
أمن الأقصر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إسنا بحضور القيادات الأمنية انهاء خصومة - صورة ارشيفية
تامر البطريقي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً والعمل على تصفيتها منعاً لتطورها ، بهدف تعميق الشعور الأمنى والإستقرار لدى المواطنين

وحضر جلسو الصلح مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية والأجهزة التنفيذية والشعبية، ورجال الدين ، ورؤوس كبار العائلات،  وتم التوفيق بالصلح النهائى بين الطرفين وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

 


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