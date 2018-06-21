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أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض سرقة استراحتى المحامين

الخميس، 21 يونيو 2018 10:33 ص
أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض سرقة استراحتى المحامين اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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تكثف أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط جهودها لكشف غموض سرقة استراحتى المحامين بمجمع محاكم أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد صالح الخطيب مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من نقابة المحامين بسرقة استراحتى النقابة بمبنى "أ" بالمجمع الجديد وأخرى بالمبنى القديم بجوار نيابة المرور، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم.

وأمر اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية لتحديد المتهم وسرعة القبض عليه.


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