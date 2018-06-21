أقباط المهجر الكاثوليك يطلقون موقعا لتشجيع زيارة مسار العائلة المقدسة فى مصر

(أ ش أ)

أطلقت مجموعة من أقباط المهجر الكاثوليك موقعا إلكترونيا، لتشجيع زيارة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية فى مصر.

وقال الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن الأستاذ الجامعى مايكل عادل أمين - وهو أحد أبناء طائفة الأقباط الكاثوليك بالمجر - افتتح موقعا إلكترونيا للترويج لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر والحج الدينى.

يذكر أن أول وفد مجرى سيقوم بأول رحلة إلى مصر خلال يونيو الجارى، بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية فى مصر.