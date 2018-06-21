أسهم أوروبا تعزز مكاسبها وقطاع السيارات يتراجع

رويترز

واصلت أسهم أوروبا مكاسبها اليوم الخميس، بينما خالفت أسهم شركات السيارات الاتجاه الصعودى العام وتراجعت بعدما نشرت دايملر الألمانية تحذيرا من أن أرباحها ستتضرر فى حالة زيادة الرسوم الجمركية.

وتراجع قطاع السيارات 1.4% إلى أدنى مستوى فى 9 أشهر بينما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 % فى الساعة 0730 بتوقيت جرينتش مواكبة لموجة مكاسب فى الأسواق الأسيوية ووول ستريت بعدما لم يجد جديد فى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وأصبحت دايلمر أهم شركة أوروبية تدرج عامل ارتفاع الرسوم الجمركية فى توقعاتها، وحذرت من أن أرباحها ستتضرر بفعل رسوم جمركية صينية على واردات السيارات من الولايات المتحدة ونزل سهم دايملر 2.8 % بينما انخفض سهم بي.ام.دبليو 1.9 % وتراجع سهم فولكسفاجن 1%.

ونزل سهم كونتنينتال لصناعة الإطارات 1.3% وانخفض سهم بيجو الفرنسية 1.3% وكان الخاسر الأكبر على المؤشر كاك 40 بينما نزل سهم فاليو لمكونات السيارات 0.5 %.

وكان أداء مؤشر داكس الألمانى أسوأ من بقية المؤشرات الأوروبية لكنه ارتفع 0.2 % رغم خسائر أسهم شركات صناعة السيارات، وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأكثر ارتفاعا حيث قفز سهم نوفو نورديسك 4.4 % ليتصدر المكاسب على ستوكس بعدما أعلنت شركة المستحضرات الدوائية نتائج تجارب علاجها الجديد لمرض السكرى.