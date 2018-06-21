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أسقف إيبراشية سيدني: اتمنى الخير لمصر على الدوام

الخميس، 21 يونيو 2018 06:37 م
أسقف إيبراشية سيدني: اتمنى الخير لمصر على الدوام القنصل العام فى سيدنى ياسر عابد
كتب- هاشم الفخرانى
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استقبل قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني ياسر عابد بمقر القنصلية نيافة الأنبا دانييل أسقف إيبراشية سيدني وتوابعها، حيث قدم نيافته التهنئة للقنصل العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعود على مصر بالخير والمحبة على الدوام.

من جهته، أكد القنصل العام حرصه على مواصلة تعزيز العلاقة بين القنصلية والإيبراشية في سيدني، مشيرا إلى أن زيارة الأنبا دانييل للقنصلية كانت فرصة طيبة للتنسيق مع الكنيسة في عدة موضوعات من بينها تنشيط الرحلات السياحية لمسار العائلة المقدسة في مصر، فضلا عن تسوية أوضاع المواطنين المصريين من الجيلين الثاني والثالث الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية.

وأوضح عابد أن المقابلة كانت فرصة للتعرف على أخر جهود وأنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بسيدني، والتي تتضمن إنشاء مقر رئيسي جديد للإيبراشية.

 


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اسقف

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