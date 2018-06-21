أسقف إيبراشية سيدني: اتمنى الخير لمصر على الدوام

من جهته، أكد القنصل العام حرصه على مواصلة تعزيز العلاقة بين القنصلية والإيبراشية في سيدني، مشيرا إلى أن زيارة الأنبا دانييل للقنصلية كانت فرصة طيبة للتنسيق مع الكنيسة في عدة موضوعات من بينها تنشيط الرحلات السياحية لمسار العائلة المقدسة في مصر، فضلا عن تسوية أوضاع المواطنين المصريين من الجيلين الثاني والثالث الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية.

وأوضح عابد أن المقابلة كانت فرصة للتعرف على أخر جهود وأنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بسيدني، والتي تتضمن إنشاء مقر رئيسي جديد للإيبراشية.