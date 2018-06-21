أسعار النفط اليوم الخميس 21-6-2018 برنت يسجل 74.34 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس 21-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.34 دولار للبرميل، منخفضة 40 سنتا عن إغلاقها السابق، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 65.50 دولار للبرميل بتراجع 21 سنتا.

تلميحات إيرانية بالموافقة على زيادة الإنتاج

وكانت إيران، وهى مورد رئيسى بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أشارت أمس الأربعاء إلى أنها قد توافق على زيادة ضئيلة فى إنتاج المنظمة خلال الاجتماع الذى يُعقد بمقر أوبك فى فيينا يوم 22 يونيو مع روسيا المنتج الكبير غير العضو بالمنظمة.

وقال بنك باركليز ”نتوقع أن تعاود أوبك وروسيا تدريجيا زيادة الإمدادات فى السوق بحلول العام القادم مما سيعوض معظم فقد المعروض فى فنزويلا والبالغ حوالى مليون برميل يوميا.“

وكانت طهران قد قاومت من قبل ضغوط السعودية، أكبر منتج فى أوبك، لزيادة الإمدادات، لكن حتى مع عودة إيران إلى الصف فإن المحللين لا يتوقعون اجتماعا سلسا لأوبك.

أمين عام أوبك يتوقع اجتماعات "ناجحة" هذا الأسبوع

ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الخميس إنه على ثقة من نجاح اجتماعات أوبك وحلفائها هذا الأسبوع حيث تجرى الدول نقاشات للبت فى زيادة الإنتاج.

وقال باركيندو عندما سأله الصحفيون إن كان سيستطيع إقناع إيران: "نحن على ثقة من أننا سنعقد مؤتمرا ناجحا للغاية غدا وبعد غد، وقال ”المشاورات جارية بخصوص التفاصيل العملية".

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الجمعة فى فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجى الخام غير الأعضاء فى أوبك يوم السبت.

وزير الطاقة السعودى: العالم يحتاج مليون برميل يوميا إضافية من النفط

بينما قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح يوم الخميس إن العالم يواجه نقصا كبيرا فى المعروض النفطى فى النصف الثانى من 2018 مما يستلزم ضخ إمدادات إضافية بنحو مليون برميل يوميا للحيلولة دون شح السوق، إن المملكة تستهدف توازن سوق النفط وليس سعرا محددا للخام.

وأبلغ الفالح الصحفيين: "غير صحيح أننا أعطينا تصورات معينة (لزيادة إنتاج النفط) لكن الصحيح أننا بحاجة إلى ضخ معروض فى السوق".