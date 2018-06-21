video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم الخميس 21-6-2018 برنت يسجل 74.34 دولار للبرميل

الخميس، 21 يونيو 2018 04:09 م
أسعار النفط اليوم الخميس 21-6-2018 برنت يسجل 74.34 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس 21-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.34 دولار للبرميل، منخفضة 40 سنتا عن إغلاقها السابق، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 65.50 دولار للبرميل بتراجع 21 سنتا.

تلميحات إيرانية بالموافقة على زيادة الإنتاج

وكانت إيران، وهى مورد رئيسى بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أشارت أمس الأربعاء إلى أنها قد توافق على زيادة ضئيلة فى إنتاج المنظمة خلال الاجتماع الذى يُعقد بمقر أوبك فى فيينا يوم 22 يونيو مع روسيا المنتج الكبير غير العضو بالمنظمة.

وقال بنك باركليز ”نتوقع أن تعاود أوبك وروسيا تدريجيا زيادة الإمدادات فى السوق بحلول العام القادم مما سيعوض معظم فقد المعروض فى فنزويلا والبالغ حوالى مليون برميل يوميا.“

وكانت طهران قد قاومت من قبل ضغوط السعودية، أكبر منتج فى أوبك، لزيادة الإمدادات، لكن حتى مع عودة إيران إلى الصف فإن المحللين لا يتوقعون اجتماعا سلسا لأوبك.

أمين عام أوبك يتوقع اجتماعات "ناجحة" هذا الأسبوع

ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الخميس إنه على ثقة من نجاح اجتماعات أوبك وحلفائها هذا الأسبوع حيث تجرى الدول نقاشات للبت فى زيادة الإنتاج.

وقال باركيندو عندما سأله الصحفيون إن كان سيستطيع إقناع إيران: "نحن على ثقة من أننا سنعقد مؤتمرا ناجحا للغاية غدا وبعد غد، وقال ”المشاورات جارية بخصوص التفاصيل العملية".

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الجمعة فى فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجى الخام غير الأعضاء فى أوبك يوم السبت.

وزير الطاقة السعودى: العالم يحتاج مليون برميل يوميا إضافية من النفط

بينما قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح يوم الخميس إن العالم يواجه نقصا كبيرا فى المعروض النفطى فى النصف الثانى من 2018 مما يستلزم ضخ إمدادات إضافية بنحو مليون برميل يوميا للحيلولة دون شح السوق، إن المملكة تستهدف توازن سوق النفط وليس سعرا محددا للخام.

وأبلغ الفالح الصحفيين: "غير صحيح أننا أعطينا تصورات معينة (لزيادة إنتاج النفط) لكن الصحيح أننا بحاجة إلى ضخ معروض فى السوق".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة النفط الليبية تأمل فى سرعة إعادة فتح رأس لانوف والسدر

أسعار النفط تهبط مع تلميح إيران دعم زيادة إنتاج أوبك

الخارجية الأمريكية تدين الهجمات على موانئ نفطية ليبية

أسعار النفط اليوم الأربعاء 20-6-2018 برنت يسجل 75.48 دولار للبرميل

النفط

اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

اسعار النفط الخام

اسعار برنت

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة