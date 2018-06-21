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أسعار العملات اليوم الخميس 21-6-2018 واستقرار الدولار

الخميس، 21 يونيو 2018 10:48 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 21-6-2018 واستقرار الدولار عملات - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-6-2018، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، فيما تراجعت أسعار عملات الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وارتفع سعر بيع اليورو الأوروبى، وذلك مقارنتة بختام التعاملات التى أغلقت عليها البنوك والمصارف أمس الأربعاء.

 

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

 

الدولار فى مصر

 

بالرغم من استقراراه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الخميس، إلا انه سجل فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر.. وجاء كالتالى..

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.81  جنيه للشراء

17.91  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.8 جنيه للشراء

 17.9 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

ارتفع سعر بيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.51 جنيه للشراء، و 20.70 جنيه للبيع.

 

جنيه استرلينى
جنيه استرلينى

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل، 23.33 جنيه للشراء، و 23.56 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 58.70 للشراء، و 59.05 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى حتى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، بالغاً 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر صرف الجنيه اليوم
 الجنيه المصرى 

 

الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك اليوم

 

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 


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