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الخميس، 21 يونيو 2018 02:42 م
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أسعار الذهب اليوم الخميس 21-6-2018 فى مصر

الخميس، 21 يونيو 2018 01:27 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 21-6-2018 فى مصر اسعار الذهب اليوم الخميس
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 21-6-2018  ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 643 جنيها للجرام، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثانى على التوالى.
 
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى
 
80659-الذهب-(22)
الذهب
 
عيار 18 : 551 جنيه
 
عيار 21 : 643 جنيه
 
عيار 24 : 734 جنيه
 
الجنيه الذهب : 5144 جنيه
 
السعر العالمي : 1264 دولار
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
13603258761461165700
اسعار الذهب
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
وتوقع تجار  الذهب مزيد من الانخفاض خلال الساعات القادمة مع تراجع سعر أوقية الذهب لأدنى مستوى لها فى 6 أشهر.
 
 
 
 
 

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