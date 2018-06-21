أسعار الذهب اليوم الخميس 21-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 21-6-2018 ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 643 جنيها للجرام، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثانى على التوالى.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى



الذهب

عيار 18 : 551 جنيه

عيار 21 : 643 جنيه

عيار 24 : 734 جنيه

الجنيه الذهب : 5144 جنيه

السعر العالمي : 1264 دولار

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

اسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

وتوقع تجار الذهب مزيد من الانخفاض خلال الساعات القادمة مع تراجع سعر أوقية الذهب لأدنى مستوى لها فى 6 أشهر.