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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21 - 6 -2018

الخميس، 21 يونيو 2018 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21 - 6 -2018 البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-6-2018.
 
 

البورصة توقف التداول على 15 سهم

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، الملتقى العربى للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العربية لاستصلاح الأراضى، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، مرسى علم للتنمية السياحية.
 
 

البورصة تربح 9 مليارات جنيه 

 
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 914.738 مليار جنيه. 
  
وبلغ حجم التداول 174 مليون ورقة مالية بقيمة 740 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.46% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.23%، والعرب على 6.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.52%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 34.4 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 16345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2773 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 16541 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 23.34 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%
 
 
- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بسعر إغلاق 9.81 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%
 
 
- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.02 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%
 
 
- العز الدخيلة للصلب بسعر إغلاق 1139.90 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%
 
 
- شمال إفريقيا للاستثمار العقارى  بسعر إغلاق 1.18 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.26%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.80 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%
 
 
- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%
 
 
 - راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 11.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%
 
 
 
- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 12.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87%
 
 
 
- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بسعر  إغلاق 5.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.52%
 
 
 

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