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الخميس، 21 يونيو 2018 06:49 م
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أستاذ مخ وأعصاب : السكتة الدماغية تصيب 300 ألف مصرى سنويا

الخميس، 21 يونيو 2018 06:27 م
أستاذ مخ وأعصاب : السكتة الدماغية تصيب 300 ألف مصرى سنويا الدكتور أحمد سليم عميد طب الازهر
كتبت أمل علام
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افتتح اليوم الدكتور أحمد سليم عميد طب الازهر ، والدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية المؤتمر السنوى الثالث لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية بالقاهرة ،وتم عقد ورشة عمل يوم أمس عن التقنيات الحديثة فى مجال السكتة الدماغية ، واليوم وغدا هناك محاضرات عن السكتة الدماغية وطرق علاجها.

من جانبه قال الدكتور خالد صبح رئيس المؤتمر أستاذ المخ والأعصاب بطب الأزهر ، أننا نرسل رسالة إلى جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية باننا قادرون على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء فى العالم لعلاج السكتة الدماغية، لأن علاجها مرتفع الثمن ،ويكلف الدولة مبالغ كبيرة ، موضحا أن السكتة الدماغية تصيب  300 الف مريض سنويا فى مصر.

 جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية الذى تنظمة الجمعية الشرق أوسطية وشمال إفريقيا عقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للسكتة الدماغية برئاسة الدكتور فتحى عفيفى استاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر سابقا .

ويعقد المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر  ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة .

يستضيف المؤتمر نخبة من علماء العالم في علاج السكتات الدماغية والعلاج بالقسطرة المخية من أكثر من 20 دولهتشمل  أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وشرق اسيا ، حيث تتضمن جلسات المؤتمر حوالى 100 بحث علمى  تتناول أحدث ما وصل إلية العلم   فى مجالات علاج جلطات المخ والأعصاب والقسطرة المخية .

يشارك فى المؤتمر أطباء المخ والأعصاب  بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

يذكر أنه تم تكريم عدد من أساتذة المخ والأعصاب، ومنهم الدكتور ساهر هاشم أستاذ المخ والأعصاب بطب الازهر ، والدكتور علاء فخر أستاذ المخ والأعصاب عين شمس ، والدكتور مصطفى حامد أستاذ الأشعة ،والدكتور فتحى عفيفى أستاذ المخ والأعصاب بطب الأزهر.


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