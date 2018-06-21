video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 05:29 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

أسامة هيكل: إلغاء جدول أعمال "إعلام البرلمان" حتى مناقشة بيان الحكومة

الخميس، 21 يونيو 2018 04:00 ص
أسامة هيكل: إلغاء جدول أعمال "إعلام البرلمان" حتى مناقشة بيان الحكومة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلغاء جدول أعمال اللجنة للأسبوع المقبل، وذلك لما بعد مناقشة بيان الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى للبرلمان، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وأشار رئيس لجنة الثقافة و الإعلام لـ"اليوم السابع"، إلى أن خارطة أعمال اللجنة والتى كانت مخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية قبل خروج حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولكن  بإرسال بيان وبرنامج الحكومة، والذى من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل تتوقف مناقشة هذه الأدوات بكل لجنة، ومن ثمَّ تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين لإعداد تقرير عنه .

 

 يذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد يوم السبت المقبل والموافق 23 يونيو، ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الجديد للبرلمان لإلقاء بيانه بشأن برنامج الحكومة لتحديد منحها الثقة من عدمه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسامة هيكل: مدبولى يعرض برنامج الحكومة على البرلمان خلال 3 أسابيع

أسامة هيكل: إلزام الجهات الحكومية بإنشاء مكتب لإتاحة المعلومات للصحافة

اخبار السياسه

اخبار مصر اليوم

السيسى

البرلمان

الحكومه

مصطفى مدبولى




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة