أسامة هيكل: إلغاء جدول أعمال "إعلام البرلمان" حتى مناقشة بيان الحكومة

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلغاء جدول أعمال اللجنة للأسبوع المقبل، وذلك لما بعد مناقشة بيان الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى للبرلمان، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار رئيس لجنة الثقافة و الإعلام لـ"اليوم السابع"، إلى أن خارطة أعمال اللجنة والتى كانت مخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية قبل خروج حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولكن بإرسال بيان وبرنامج الحكومة، والذى من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل تتوقف مناقشة هذه الأدوات بكل لجنة، ومن ثمَّ تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين لإعداد تقرير عنه .

يذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد يوم السبت المقبل والموافق 23 يونيو، ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الجديد للبرلمان لإلقاء بيانه بشأن برنامج الحكومة لتحديد منحها الثقة من عدمه.