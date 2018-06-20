31 يوليو.. الحكم فى إعادة محاكمة 21 متهما بحرق كنيسة كفر حكيم

كتبت أمانى الأخرس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة لـ 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشارين محمد ناجى شحاتة، محمد النجدى، عبد الرحمن صفوت وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.