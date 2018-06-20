19 نصيحة تحافظ بيها على سلامتك أثناء التعامل مع الكهرباء

كتبت سارة الباز

الآن لا يمكن تصور الحياة دون طاقة أو كهرباء، ورغم أهمية التعامل المباشر مع أجهزة الإضاءة والكهرباء على اختلاف أنواعها، إلا أن هذا التعامل يجب أن يكون حذرا ومحتاطا بكل إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات ضد أى مخاطر محتملة قد تتسبب في حدوث حرائق أو إنفجارات؛ لذا نستعرض هنا عبر سطور "اليوم السابع" المقبلة أهم نصائح وإرشادات السلامة.

1- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك ذات مواصفات قياسية، وتحمل ملصقا يؤكد بأنها قد مرت بجميع اختبارات السلامة الضرورية.

2- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير خاصة الأماكن القريبة من متناول الأطفال، وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران أو البوتاجازات أو فوقها، أو الأماكن التى توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك فى انصهار الأسلاك أو حدوث قطع داخلى بها.

3- الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تغييرها أو تركيبها؛ حتى لا يتناثر الغبار الضار منها؛ ولتفادى حدوث ذلك يكون مسك المصابيح من القاعدة وليس من الجزء الزجاجى.

4- الحرص على عدم لمس الهيكل المعدنى لأى جهاز كهربائى، وخصوصا المكواة، والتأكد من فصل التيار الكهربائى عنها بعد الانتهاء منها، وعدم تركها فى متناول الأطفال.

5- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق حتى لا تتسبب فى حدوث صعق كهربى.

6- ضرورة تنظيف الدهون المتراكمة وإزالتها من على الشفاط، وعدم تركه يعمل لفترات طويلة، والتأكد من إغلاقه قبل النوم.

7- عند ملاحظة تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من أى من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية، أو انبعاث رائحة حريق يجب فصل التيار الكهربائى فورا، واللجوء إلى فنى صيانة متخصص؛ لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائى مرة أخرى.

8- عند استخدام سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من: جهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والثرموستات، والتأكد من أنها جميعا تعمل بشكل سليم؛ لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب فى انفجار السخان.

9- عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة يجب عدم ترك الأجهزة الكهربائية فى وضع التشغيل، وفصل التيار الكهربائى عنها.

10- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عملية السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

11- احذر الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائى، أو لمس أى جهاز كهربى بأيدى مبللة.

12- عدم إدخال أجسام معدنية فى مخرج كهربى، أو إدخال أسلاك مكشوفة فى مخرج التيار الكهربائى.

13- احرص على استخدام غطاء بلاستيكى للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها، واحذر تركهم بمفردهم قرب جهاز كهربائى أثناء التشغيل.

14- يجب عدم تحميل أى مخرج كهربائى "مشترك متعدد الفتحات" بعدد كبير من فيش الأجهزة؛ تجنبا لحدوث سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية.

15- الحرص على إصلاح أى تلف فى أى من مخارج الكهرباء بواسطة المختصين.

16- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائى المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدورى عليها؛ كى لا تؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها وبالتالى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها؛ فتصبح مصدرا للخطر ونشوب الحرائق.

17- التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خاصة فى المطبخ أو الحمام بمجرد الانتهاء من استخدامها.

18- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربى؛ كى لا تؤدى إلى قطع داخلى بالأسلاك.

19- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق، والتى تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان فى الوسط المحيط بها.