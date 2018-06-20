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17 يوليو الحكم على 3 متهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بباب الشعرية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:41 م
17 يوليو الحكم على 3 متهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بباب الشعرية أسلحة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، دائرة باب الشعرية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، وسكرتارية محمد عطية، محاكمة 3 متهمين بينهم هارب لجلسة 17 يوليو للنطق بالحكم.

 

وقدمت النيابة العامة كلا من "أمين.م"، 32 سنة محبوس، عامل، وأحمد.إ"، 32 سنة، محبوس، وحسنى.ح"، هارب، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم  بالاتجار فى الأسلحة النارية، وذلك بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن.

 

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين احرزوا سلاح نارى غير مششخن واحرزوا ذخيرة بدون ترخيص، واستعراضوا القوة ضد أهالى منطقة باب البحر بقصد تخويفهم وإلحاق الأذى بهم.


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