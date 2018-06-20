video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:50 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

15 يوليو.. الحكم على المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:45 م
15 يوليو.. الحكم على المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد سيد نجم المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 6 سنوات، لجلسة 15 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة استعمال القوة والعنف وآخرين ضد موظفين عموميين وهم عقيد الشرطة محمد عثمان، والرائد أحمد نزيه، والملازم مبروك جمعة، والنقيبين مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو، بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة ما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.

كما أسندت النيابة لهم تهمة حيازة وإحراز وآخرين مجهولين سلاح نارى وذخيرة، والاشتراك فى تجمهر مؤلف من عدد يقارب 200 شخص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جريمة، وإتلاف سيارات شرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 5 محاضر ضد السائقين لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة بمواقف الشرقية

العثور على 3 جثث لربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور

النيابة تطلب التحريات وتقرير الطب الشرعى حول العثور على جثة شخص فى منزله بأكتوبر

محكمة جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

التعدى على ضباط ١٥ مايو

جنايات القاهرة




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة