15 يوليو.. الحكم على المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد سيد نجم المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 6 سنوات، لجلسة 15 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة استعمال القوة والعنف وآخرين ضد موظفين عموميين وهم عقيد الشرطة محمد عثمان، والرائد أحمد نزيه، والملازم مبروك جمعة، والنقيبين مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو، بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة ما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.

كما أسندت النيابة لهم تهمة حيازة وإحراز وآخرين مجهولين سلاح نارى وذخيرة، والاشتراك فى تجمهر مؤلف من عدد يقارب 200 شخص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جريمة، وإتلاف سيارات شرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.