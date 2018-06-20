وكالة: إيران تبحث مع روسيا التعديلات المحتملة على إنتاج النفط

موسكو (رويترز)

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدرين، القول إن إيران تريد أن تبحث نطاق التعديلات المحتملة على إنتاج النفط فى إطار اتفاق عالمى مع روسيا.

وأضاف المصدران، أن إيران ربما تشارك فى لجنة متابعة وزارية مشتركة بين "أوبك" ومنتجين من خارجها.