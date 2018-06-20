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وفد سياحى من الفاتيكان يزور اليوم مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:56 ص
وفد سياحى من الفاتيكان يزور اليوم مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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يزور اليوم الأربعاء، وفدا سياحيا من دولة الفاتيكان الأديرة القبطية بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة وذلك من خلال برنامج رحلة العائلة المقدسة التى تقوم بتنفيذه وزارة السياحة.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال الوفد السياحى المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من استعدادها لاستقبال الوفود السياحية ضمن برنامج رحلة العائلة المقدسة بمنطقة الأديرة القبطية بوادى النطرون.

وأعلنت المهندسة نادية عبده، عن ضخ أكثر من 20 مليون جنيه من الموارد الخاصة بالمحافظة لرفع كفاءة المرافق بوادى النطرون.

مشيرة إلى مراجعة التجهيزات التى قامت باتخاذها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطوير منطقة الأديرة القبطية ومداخل مدينة وادى النطرون وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة.

    
 


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