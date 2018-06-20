وزير القوى العاملة يعلن النتائج النهائية للانتخابات العمالية بـ 27 نقابة عامة

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، النتائج النهائية لانتخابات النقابات العامة لدورة تستمر 4 سنوات (2018/2020)، التى اعتمدها رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار جمال أبيب جندى، بفوز 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء"، ونقابتان رئيس بالانتخاب، والعضوية تزكية، و10 نقابات أجريت فيها الانتخابات علي منصب الرئيس والعضوية.





وقال "سعفان" : إن النتائج النهائية أظهرت فوز 15 نقابة عامة بالتزكية (رئيس وأعضاء) وهي نقابات: الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية ، خالد عيش، الزراعة والري، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاته، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاج، محمد عرابي، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال عقبي، والعلوم الصحية ، أحمد السيد عبد المقصود.

وأشار الوزير إلي النقابتين التي أجريت فيهما الانتخابات علي الرئيسة هما: البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق ، وفاز بالرئاسة علي التوالي عبد المنعم الجمل ، وممدوح محمدي.

وأضاف "سعفان" أن هناك 3 نقابات أجريت فيها الانتخابات علي العضوية، وهي الكيماويات، والمرافق العاملة، والنقل العام ، والتي فاز رؤساءها بالتزكية وهم علي التوالي : عماد حمدي ، وعاد نظمي، ومجدي حسن.

أما النقابات التي أجريت فيها الانتخابات علي الرئاسة والعضوية فكانت 7 نقابات عامة هي : البترول، والمالية والضرائب والجمارك، والخدمات الصحية، والاتصالات ، والنيابات والمحاكم ، والبريد، والسكة الحديد ، وفاز بالرئاسة علي التوالي محمد جبران ، ومجدي شعبان، وعلي عبد الباسط ، وإبراهيم هيكل ، وعلي إبراهيم ،وسعيد حسيب، وعبد الفتاح فكري .

وأوضح الوزير أنه بذلك يصل إجمالي النقابات العامة التي سوف تدخل انتخابات المرحلة الثالث والأخيرة 27 نقابة عامة ، حيث يفتح باب الترشح للاتحادات العمالية 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات 27 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

ويشير الوزير إلي أنه بذلك يسدل الستار علي الانتخابات العمالية التي لم تجري منذ 12 عاما، لتبدأ دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات (2018 /2022 ) ، لتكون الحكومة بذلك قد أوفت بما تعهد ووعدت به منذ عامين بإصدار قانون جديد للمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم يراعي فيه معايير العمل الدولية ، وشاركت فيه كافة النقابات دون تفرقة، بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى التى تدعى بالمستقلة التي بلغت لجانها النقابية 125 لجنة ، و3 نقابات عامة، وبلغ عدد أعضائها 105 آلاف، فضلا عن من اندمجت برغبتها مع نقابات الاتحاد العام للعمال، ودخلت المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات طبقا للتصنيف النقابى. وشدد "سعفان" علي أن ذلك كله يؤكد رغبة الدولة المصرية فى وجود تنظيم نقابى قوى، يشمل كل التنظيمات الموجودة علي أرض الواقع ولها قواعد عمالية في جميع مواقع العمل المختلفة.