video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:25 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يشارك اليوم فى المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة بطاجكيستان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:00 ص
وزير الرى يشارك اليوم فى المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة بطاجكيستان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

يشارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم نيابة عن رئيس الوزراء فى المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة، المنعقد بدولة طاجكيستان فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو، حيث يواجه العالم خطورة التدهور البيئى الذى يجب التغلب عليه مع عدم التخلى عن حاجات التنمية الاقتصادية.

 

يشار إلى أن التنمية المستدامة هى عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبى احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

 

وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل، حيث تُجرى التنمية المستدامة فى ثلاثة مجالات رئيسة هى "النمو الاقتصادى، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية"، ومن أهم التحديات التى تواجهها التنمية المستدامة فى العالم هى القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط فى الاعتماد على الموارد الطبيعية.

 

الجدير بالذكر أن تم البدء فى يناير 2016، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التى اعتمدها قادة العالم فى سبتمبر 2015 فى قمة أممية تاريخية، حيث ستعمل البلدان خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التى تنطبق عالميا على الجميع على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع ضمان اشتغال الجميع بتلك الجهود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: محدودية المياه والتعدى على الرقعة الزراعية أبرز التحديات

وزير الرى: معهد بحوث النيل ينفذ دراسة لتحديد مناطق ممشى أهل مصر

وزير الرى: طوارئ بـ850 محطة رى وصرف على مستوى الجمهورية

وزير الرى

التنمية المستدامة

طاجكيستان

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة