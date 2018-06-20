وزير الرى يشارك اليوم فى المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة بطاجكيستان

كتبت أسماء نصار

يشارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم نيابة عن رئيس الوزراء فى المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة، المنعقد بدولة طاجكيستان فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو، حيث يواجه العالم خطورة التدهور البيئى الذى يجب التغلب عليه مع عدم التخلى عن حاجات التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن التنمية المستدامة هى عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبى احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل، حيث تُجرى التنمية المستدامة فى ثلاثة مجالات رئيسة هى "النمو الاقتصادى، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية"، ومن أهم التحديات التى تواجهها التنمية المستدامة فى العالم هى القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط فى الاعتماد على الموارد الطبيعية.

الجدير بالذكر أن تم البدء فى يناير 2016، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التى اعتمدها قادة العالم فى سبتمبر 2015 فى قمة أممية تاريخية، حيث ستعمل البلدان خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التى تنطبق عالميا على الجميع على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع ضمان اشتغال الجميع بتلك الجهود.