وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

كتب زكى القاضى

صدق الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2018، والذى سيتم استقبالهم فى 25 – 6 – 2018.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الأربعاء، لقبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، وذلك وفقًا للأسس والمعايير التى تحقق الاستغلال الأمثل للطاقات والقوى البشرية وبما يتناسب مع إمكانات الأفراد، باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

الفئات المطلوبة

المؤهلات المتوسطة

من مواليد أشهر «أكتوبر – نوفمبر- ديسمبر» عام 1998 ومواليد أشهر «أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر» عام 1997 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2016– 2017، والمتخلفين من السنوات السابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25 يونيو 2018 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 7 يوليو وحتى 31 يوليو 2018.

المؤهلات العليا

من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا "حكومية - خاصة" الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى آخر يوليو 2018.

وخريجى كليات الطب «البشرى - الأسنان - العلاج الطبيعى - الطب البيطرى - التمريض» الذين أنهوا سنة "الامتياز - مدة التدريب" خلال تلك الفترة من أول فبراير 2018 حتى آخر يوليو 2018، والمتخلفين من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 18 يوليو 2018وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 1 حتى 27 أغسطس 2018.

المؤهلات فوق المتوسطة

من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1998 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى آخر يوليو 2018 ،والمتخلفين من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 12 أغسطس 2018 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 28 حتى 30 أغسطس 2018.

غير ذوى المؤهلات

من مواليد أشهر «أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر» من عام 1998 والمتخلفين من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 أغسطس 2018 على أنيتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة 1 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر 2018.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية "6 جند"

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها

- صحيفة الحالة الجنائية من القسم والمركز التابع له الشاب

- فيش البصمات "1 جند" من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز

- فصيلة الدم

- أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز والتدريب لخريجى كليات الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والتمريض

- قسيمة الزواج للمتزوجين

- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها

- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

- قرار التعيين للمعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين

إرشادات عامة يلتزم بها المتقدمون للتعامل مع مكاتب التجنيد والتعبئة

-أهمية الحصول على كارت التوعية من مندوب التجنيد فى قسم الشرطة أو المركز التابع له المتقدم للتجنيد.

-الإلتزام بالمواعيد الخاصة بكل فئة والموضحة سابقا، حتى لا يتعرض الشاب للتخلف عن ميعاد خدمته وبالتالى تضاف سنة زائدة على سنوات خدمته.

-من لديهم ما يعطيهم الحق فى الإعفاء من التجنيد، التقدم بالمستندات الدالة على ذلك إلى مناطق التجنيد.

-عدم الانخداع وراء من يوهموهم بالقدرة على إعفائهم من التجنيد إذا ما قدموا مستندات مزورة للحصول على الإعفاء بغير حق.

-فيما يخص الشبان المرشحون لكلية الضباط الاحتياط، فيجب أن يلتزموا بالمواعيد المقررة لإجراءات كشف الهيئة بإدارة التجنيد والتعبئة، باعتبارها إحدى الإجراءات المكلمةللدورة التدريبية، حيث سيتعرض الشاب فى حالة التخلف لإضافة سنة زائدة إلى سنوات خدمته.

- الزواج بأجنبية لا يعد سببًا للإعفاء.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن زواج الشاب من أجنبية لا يعفية من التجنيد، وأن الحاصلين على مؤهلهم الدراسى من دولة عربية أو أجنبية عليهم التقدم لمنطقة التجنيد التابعينلها خلال ستين يوما من تاريخ حصولهم على المؤهل حتى لا يعاملوا كمتخلفين عن التجنيد.

وطالب كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى.