وزير التنمية المحلية: رصد مخالفات بسيطة منذ قرار تحريك أسعار الوقود

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم العمل على 3 محاور بمجرد تحريك أسعار الوقود، ومنها تكثيف الحملات على المواقف والمحور الثانى تضمن فتح مراكز الأزمات فى المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، وشمل المحور الثالث وجود أتوبيسات نقل داخلية مجانية لطلاب الثانوية العامة وضع تعريفة خاصة بكل محافظة بنسبة من 10 إلى 20 % وتعريفة ركوب بين المحافظات وبعضها.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المخالفات التى تم وصدها كانت بسيطة ومحدودة، موضحا أنه تم رصد وتحرير محاضر للمخالفين.