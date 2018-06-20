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وزير التنمية المحلية: تنبيه المحافظين باستمرار المتابعة على مواقف السيارات

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:44 م
وزير التنمية المحلية: تنبيه المحافظين باستمرار المتابعة على مواقف السيارات اللواء محمود شعراوى
كتب أحمد جودة
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق بين المحافظات، لاستمرار المتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز بمدن ومراكز محافظاتهم، لافتا إلى ضرورة التفاعل والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها ومواجهة أى مخالفات بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال مقطع فيديو، نشرته صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، أنه تخصيص أتوبيسات نقل داخلية مجانية لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى وضع تعريفة خاصة بكل محافظة بنسبة من 10 إلى 20 % وتعريفة ركوب بين المحافظات وبعضها.

 


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اللواء محمود شعراوى

وزير التنميه المحليه

مواقف السيارات

محطات الوقود

المخابز




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