وزير التجارة: نقلة نوعية بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع السودان

كتب: إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والسودان من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كلا البلدين الى جانب تذليل كافة العقبات التى تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الدولتين.

وقال الوزير، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية، وتتمتع بخصوصية مشتركة، وهو الأمر الذى تسعى حكومتى البلدين لاستغلاله بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى خاصة فى ظل الرغبة السياسية الاكيدة للرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير لنقل هذه العلاقة الى المستوى الذى يرقى للعلاقات الاخوية والتاريخية المتميزة بين شعبا البلدين الشقيقين.

جاء ذلك فى سياق المكالمة الهاتفية التى تلقاها الوزير من نظيره حاتم السر على وزير التجارة السودانى لتهنئته بتولى منصبه الوزارى فى الحكومة الجديدة.

وأشار نصار إلى أن المكالمة تناولت مجمل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث اكد الوزيران على اهمية الإسراع فى رفع العوائق والتحديات التى تؤثر سلباً على حركة التجارة البينية وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين لافتاً فى هذا الإطار إلى ضرورة عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البلدين لطرح وجهات النظر وإزالة أى عوائق وطرح مشروعات جديدة لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل المبنى على تحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر والسودان.

ولفت الوزير إلى أنه تم استعراض الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة – على مستوى الخبراء- لبحث كافة التحديات والمشكلات التى تقف عائقاُ امام تدفق حركة التجارة بين البلدين، مشيراً الى ان اللقاءات الرئاسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة واديس ابابا بين الرئيسين السيسى والبشير تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التعاون المنشود وبما ينعكس ايجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة للاقتصادين المصرى والسودانى

و قدم المهندس عمرو نصار الدعوة لنظيره السودانى لزيارة مصر وعقد جلسة مباحثات لبحث اتخاذ اجراءات جذرية لكافة التحديات العالقة وبما يسهم فى تنمية وتعزيز التعاون المشترك فى كافة المجلات وعلى مختلف الاصعدة.

ومن جانبه، قدم حاتم السر وزير التجارة السودانى – خلال المكالمة الهاتفية – تهنئته للمهندس عمرو نصار على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولى منصب وزير التجارة والصناعة فى الحكومة الجديدة، مؤكداً التزام الحكومة السودانية باستكمال تنفيذ كافة الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع مصر، مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع الشقيقة الكبرى مصر، مشيراً فى هذا الصدد إلى ان رئيس الوزراء السودانى قد وجه بضرورة حل كافة المشكلات والسعى نحو تحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقتين.