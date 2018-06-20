وزير البترول يصدر قرارا بتكليف أكرم إبراهيم رئيسا لسيناء للخدمات البترولية

كتب أحمد أبو حجر

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف أكرم محمد إبراهيم بدوى رئيسًا لشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية سيسكو، ويأتى ذلك خلفا اللواء هانى زكى.

وتأسست شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية - سسكو -شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة وتم قيدها بالسجل التجارى بتاريخ 15/سبتمبر/2010 تحت رقم 73729

وتساهم عدد من الشركات والجهات الحكومية فى رأس مال سيسكو يأتى على رأسهم شركات السهام البترولية بنسبة 10%، وسيناء للغاز بنسبة 10%، والشركة المصرية للخدمات البترولية 10%، وشركة تنمية للبترول بنسبة 10%، وشركة صيانكو بنسبة 10%، وشركة بتروتريد بنسبة 10%، بالإضافة إلى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بقطاع البترول بنسبة 40%.