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وزير البترول: توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود توجه للمواطنين

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:31 م
وزير البترول: توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود توجه للمواطنين المهندس طارق الملا
كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الهدف الاستراتيجى لتسعير المنتجات البترولية هو عكس القيمة الحقيقية لها، موضحا أن زيادة الأسعار مع تحريك سعر بنزين 95 نستهدف به أن يتجه المواطن لبنزين 95 لأنه يلائم السيارات الحديثة.
 
وأوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن دول العالم لم تعد تستخدم بنزين 80، موضحا أن هناك هدفا لدفع أوكتين بنزين 85 لـ87. 
 
وأكد أن الموازنة الجديدة التى وافق عليها البرلمان  تستهدف 89 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية، لافتا إلي أنه سيتم توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود يتم توجيهها للمواطنين.

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