video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تلتقى نقيب الأطباء لبحث مشكلة الدراسات العليا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:30 م
وزيرة الصحة تلتقى نقيب الأطباء لبحث مشكلة الدراسات العليا جانب من اجتماع وزيرة الصحة ونقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
التقى وفد من نقابة الأطباء، ضم نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، ووكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحى، والأمين العام المساعد الدكتور سمير التونى وأمين الصندوق الدكتور محمد عبد الحميد، وأمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد فتحى، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحضور الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها مصاريف الدراسات العليا للأطباء وظاهرة التعدى على الأطباء فى المستشفيات.
 
وقد تم الاتفاق، على أن تتحمل وزارة الصحة دفع رسوم الدراسات العليا وتشمل الماجستير والدكتوراة والبورد المصرى على أن يتم تسديدها مباشرة لوزارة التعليم العالى وهيئة التدريب الإلزامى.
 
كما تم التنسيق مع الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن تتقدم وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء بمشروع قانون تنسيق لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، على ان يتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس.
 
وتم الاتفاق مع وزيرة الصحة على أن يتم إصدار تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أى حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب على أن يتم التواصل مع وزارة الداخلية لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التى تم فيها الاعتداء.
 
وناقش اللقاء أيضا مشاكل الأطباء فى المناطق النائية وضرورة وضع اليه تحفيزية لتنسيق انتداب الأطباء إلى تلك المناطق.
 

 


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

وزارة الصحة

نقابة الاطباء

وزيرة الصحة

الدراسات العليا للاطباء




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة