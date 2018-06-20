وزيرة الصحة تلتقى نقيب الأطباء لبحث مشكلة الدراسات العليا

كتبت آية دعبس

التقى وفد من نقابة الأطباء، ضم نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، ووكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحى، والأمين العام المساعد الدكتور سمير التونى وأمين الصندوق الدكتور محمد عبد الحميد، وأمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد فتحى، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحضور الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها مصاريف الدراسات العليا للأطباء وظاهرة التعدى على الأطباء فى المستشفيات.

وقد تم الاتفاق، على أن تتحمل وزارة الصحة دفع رسوم الدراسات العليا وتشمل الماجستير والدكتوراة والبورد المصرى على أن يتم تسديدها مباشرة لوزارة التعليم العالى وهيئة التدريب الإلزامى.

كما تم التنسيق مع الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن تتقدم وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء بمشروع قانون تنسيق لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، على ان يتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس.

وتم الاتفاق مع وزيرة الصحة على أن يتم إصدار تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أى حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب على أن يتم التواصل مع وزارة الداخلية لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التى تم فيها الاعتداء.

وناقش اللقاء أيضا مشاكل الأطباء فى المناطق النائية وضرورة وضع اليه تحفيزية لتنسيق انتداب الأطباء إلى تلك المناطق.