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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:36 م
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وزارة الأوقاف تعلن شروط وجوائز مسابقة الإمام المتميز لعام 2018

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:33 م
وزارة الأوقاف تعلن شروط وجوائز مسابقة الإمام المتميز لعام 2018 محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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قالت وزارة الأوقاف في بيان لها إنه حرصًا على إفساح المجال أمام الأئمة المتميزين، وترشيح الكفاءات العلمية للقوافل والندوات والمحاضرات العامة وغيرها، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بفتح الباب للراغبين في التقدم لمسابقة الإمام المتميز لعام 2018م من الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات الراغبين في المشاركة بالمسابقة على النحو التالي:

– التقدم للمسابقة اختياري عبر الموقع.

– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية: (خدمات دينية) طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين)، وحصل على تقرير الصلاحية.

– أن يكون تقرير كفايته عن آخر (سنتين) بمرتبة امتياز.

– ألا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر (سنتين) وألا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل.

– ألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 / 1 / 2017م وحتى تاريخه.

– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

جوائز المسابقة
 

الفائز فى هذه المسابقة يمنح جائزة مالية قدرها: (1000 جنيه) ويدرج اسمه في سجل الأئمة المتميزين، وله حق التقدم لاختبارات السفر للخارج أو الترقية للقيادة الوسطى (مفتش – رئيس قسم – مدير إدارة)، أو العمل بمساجد النذور، أو المساجد الكبرى، إلى غير ذلك من المهام التي يعد النجاح في مسابقة الأئمة المتميزين سببًا في الترشح لها، طبقًا للقرار رقم: (203 لسنة 2017م)، وذلك حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها، والدرجة العلمية الحاصل عليها، ونتيجة الامتحان، وما تقتضيه طبيعة كل وظيفة.

 فعلى من يرغب في التقدم لهذه المسابقة التقديم عبر الموقع وفق النموذج المعد لذلك، في موعد أقصاه 30 / 6 / 2018م.

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