هيئة النقل العام ترفع أسعار تذاكر الأتوبيس بدورين من 5 جنيهات إلى 7.5

كتب سيد الخلفاوى

رفعت هيئة النقل العام بالقاهرة تذكرة الأتوبيس بدورين، الذى شغلته مؤخرا، من 5 جنيهات لـ7.5 جنيهات، بعد رفع أسعار البنزين منذ أيام.

ولم تطبع حتى الآن تذاكر بقيمة 7.5 جنيه، وتستعمل التذكرة القديمة بالإضافة إلى تذكرة بقيمة 2.5 جنيه.

وكانت هيئة النقل العام رفعت تذاكر الأتوبيسات التى تسير مسافة 30 كيلو مترا فأقل لـ 3 جنيهات، والأتوبيسات التى تسير 31 كيلو مترا وحتى 40 كيلو مترا سعر تذكرتها 4 جنيهات، والأتوبيسات التى تسير من 41 كيلو متر وحتى 60 كيلو متر مربع سعر تذكرتها 5 جنيهات.

يذكر أن الأتوبيس بدورين مكيف ومزود بـ"واى فاى"، وبه كاميرات للمراقبة وتم تصنيعه بمصر .