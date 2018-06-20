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نتنياهو يحذر من أخطار إلكترونية يمكن أن تسقط الطائرات الحربية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:25 م
نتنياهو يحذر من أخطار إلكترونية يمكن أن تسقط الطائرات الحربية نتنياهو
رويترز
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو دول العالم، اليوم الأربعاء، إلى توحيد الجهود فى مواجهة أخطار إلكترونية، قال إنها يمكن أن تسقط الطائرات الحربية والمدنية.

وقال نتنياهو، في كلمة في مؤتمر إلكترونى فى تل أبيب، إن الأمن الإلكترونى يمكن أن يمثل أيضا فرص عمل ضخمة، مضيفا أن إسرائيل تتلقى نحو 20 في المئة من الاستثمارات العالمية فى هذا القطاع.

وقال "لا يمكن أن نعود إلى عالم الروافع والتروس والطرود. ما دمنا نتقدم لا بد أن نكون عرضة للخطر. شركات طيراننا يمكن تعطيلها وطائراتنا المقاتلة يمكن إسقاطها".

وبينما تراقب إسرائيل الهجمات على مركز الأمن الالكترونى بها في مدينة بئر سبع قال نتنياهو إنه لا يوجد سلاح سحري لمواجهة هذا الخطر.

وقال "هذا اختبار ضخم لحضارتنا. سوف يختبر ليس فقط من جانب المنظمات الإجرامية والإرهابيين بل من جانب الدول الأخرى. علينا أن نوحد الجهود".

 

 


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