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نائب وزير المالية: مخصصات الموازنة الجديدة تكفى برامج الحماية الاجتماعية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:54 م
نائب وزير المالية: مخصصات الموازنة الجديدة تكفى برامج الحماية الاجتماعية أحمد كوجاك نائب وزير المالية
كتبت هند مختار
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قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة كانت بها مخصصات مالية تكفى لبرامج الحماية الاجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة.

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 لـ290 شهريا، موضحا أن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه. 

 

وأشار إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين مستفيد، وزيادة حد الاعفاء والخصم الضريبى من 7200 جنيه لـ8000 جنيه.


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