موسكو: الناتو رفع قدراته القتالية بالقرب من الحدود مع روسيا 7 مرات

موسكو (أ ش أ)

صرح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بأن حلف شمال الأطلسى (ناتو) زاد من قدراته القتالية بالقرب من الحدود مع روسيا على خلفية الخطاب الهيستيرى لبولندا ودول البلطيق عن عدوان روسى محتمل.. مشيرا إلى أن عدد القوات العسكرية للحلف ارتفع سبع مرات.

وأضاف شويجو - خلال اجتماع لهيئة القيادة فى وزارة الدفاع بشبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء "على خلفية هيستيريا زعماء دول البلطيق وبولندا حول مزاعم التحضير لعدوان روسى ضدهم، ارتفع عدد وحدات الناتو فى دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا من 2000 إلى 15 ألف شخص منذ عام 2015".

ولفت إلى أن موسكو لم ترفع من عدد قواتها على طول خط التماس مع دول الحلف، بما فى ذلك مع دول البلطيق.