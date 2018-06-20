مواصلات مصر: تذكرة الأتوبيس الذكى 8 جنيهات للمينى باص وندرس زيادة الحافلات

أكد المهندس عباس القطان، المتحدث الإعلامى لشركة مواصلات مصر، المشغلة للأتوبيس الذكى، على أن الشركة رفعت سعر تذكرة المينى باص من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، وذلك طبقا لقرار محافظ القاهرة برفع تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى بعد رفع سعر المحروقات.

وأضاف القطان، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تدرس زيادة تذكرة الحافلات الكبيرة والتى يتم تسيرها بسعر التذكرة 10 جنيهات، وفقا للزيادات التى تم تطبيقها على الوقود، مشيرا إلى أنه يتم اعداد دراسة خاصة بذلك.

يكر أن الأتوبيس الذكى بها عدة مميزات منها "مكيف ومزود وواى فاى، وإمكانية الصعود والهبوط للراكب وكاميرات مراقبة وخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة ولا يسمح بالوقوف فى الطرقات، ولا يتوقف ألا فى المحطات، مزود بنظام الدفع الإلكترونى بالكارت الممغنط وطباعة التذاكر بشكل آلى، ولا يوجد به "محصل" فالسائق يعمل بمفرده ويعتمد على كاميرات المراقبة، والمقاعد مزودة بمخارج USB لشحن الهواتف ومخارج لسماعة الأذن.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اعتمد المقترح الذى تقدمت به شركات النقل الجماعى لزيادة تعريفة الركوب، بعد تحريك أسعار الوقود، حيت تمت الموافقة على زيادة التعريفة بنسبة من 15 لـ20%.