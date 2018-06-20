من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة القادم خلفا للمستشار بعبش؟

كتبت هدى أبو بكر

يبلغ المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة السن القانونية للتقاعد فى 30 يونيو الجارى، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعا لاختيار رئيس جديد خلفا للمستشار بعبش، حيث يكون الاختيار وفق الأقدمية.

ووفقا لمبدأ الأقدمية، فمن المقرر أن يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا لبعبش المستشار محمد رضا شوكت، والذى يتولى رئاسة محكمة استئناف المنصورة حاليا، ويصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى بحكم منصبه.

وتقلد المستشار رضا شوكت عدة مناصب، حيث كان مساعد أول لوزير العدل سابقا، وأصبح القائم بأعمال الوزير العدل، بعد أن تمت إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

وتولى المستشار محمد رضا شوكت منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما شغل منصب رئيسا بمحكمة الجنايات.

وندب المستشار رضا شوكت حين كان رئيسا لمحكمة الجنايات، مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، خلال عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وظل "شوكت" مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام فى عهد عدد من الوزراء السابقين.

وفى أغسطس 2017 تولى المستشار رضا شوكت بحكم أقدميته رئاسة محكمة استئناف المنصورة بحكم أقدميته.