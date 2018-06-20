video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:33 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة القادم خلفا للمستشار بعبش؟

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:00 ص
من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة القادم خلفا للمستشار بعبش؟ رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

يبلغ المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة السن القانونية للتقاعد فى 30 يونيو الجارى، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعا لاختيار رئيس جديد خلفا للمستشار بعبش، حيث يكون الاختيار وفق الأقدمية.

ووفقا لمبدأ الأقدمية، فمن المقرر أن يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا لبعبش المستشار محمد رضا شوكت، والذى يتولى رئاسة محكمة استئناف المنصورة حاليا، ويصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى بحكم منصبه.

 وتقلد المستشار رضا شوكت عدة مناصب، حيث كان مساعد أول لوزير العدل سابقا، وأصبح القائم بأعمال الوزير العدل، بعد أن تمت إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

وتولى المستشار محمد رضا شوكت منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما شغل منصب رئيسا بمحكمة الجنايات.

وندب المستشار رضا شوكت حين كان رئيسا لمحكمة الجنايات، مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، خلال عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وظل "شوكت" مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام فى عهد عدد من الوزراء السابقين.

وفى أغسطس 2017 تولى المستشار رضا شوكت بحكم أقدميته رئاسة محكمة استئناف المنصورة بحكم أقدميته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الثقافة القانونية تحمى الشباب من التطرف والإرهاب

رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: كل الحكام من مينا للسيسي نجحوا فى حماية مصر

محكمة استئناف القاهرة

الحركة القضائية

المستشار رضا شوكت

المستشار عادل بعبش

وزير العدل

السيرة الذاتية لرضا شوكت




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة