مميش: عبور 195 سفينة قناة السويس بحمولة 12.8 مليون طن خلال 4 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية من السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 195 سفينة بحمولة 12.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت يوم الاثنين 38 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، كما عبرت أمس الثلاثاء 58 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام فقط إلى 195 سفينة بحمولة 12.8 مليون طن.