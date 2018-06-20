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ملك الأردن يبحث مع وفد عسكرى أمريكى التعاون المشترك والتطورات بالمنطقة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:27 م
ملك الأردن يبحث مع وفد عسكرى أمريكى التعاون المشترك والتطورات بالمنطقة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
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بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى قصر الحسينية اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية جون روود، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات فى المنطقة.

وبحسب بيان للديوان الملكى الهاشمي، تناول اللقاء آليات الارتقاء بمستويات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا فى المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

كما تطرق إلى الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعى الرامية إلى إيجاد حلول سياسية لها، تعيد الأمن الاستقرار لشعوبها.

وفى ذات السياق، بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، اليوم الأربعاء، مع مدير القيادة والسيطرة والاتصالات فى القيادة المركزية الأميركية اللواء ميتشل كيلجو والوفد المرافق له، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا التى تخص القوات المسلحة فى البلدين.

 


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