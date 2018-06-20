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مكتب حاكم إقليمي: مقتل جنديين في هجوم للأكراد جنوب شرق تركيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:02 م
مكتب حاكم إقليمي: مقتل جنديين في هجوم للأكراد جنوب شرق تركيا أردوغان
رويترز
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قال مكتب حاكم إقليم هكارى فى جنوب شرق تركيا إن مسلحين من حزب العمال الكردستانى شنوا هجوما صاروخيا على مركبات للجيش التركي اليوم الأربعاء مما أدى لمقتل جنديين وإصابة آخر.

وهذا هو أحدث هجوم من سلسلة هجمات وقعت في جنوب شرق تركيا هذا الأسبوع.

تأتى الهجمات قبل الانتخابات التى تجرى يوم الأحد، وتتزامن مع زيادة الضربات الجوية التركية التى تستهدف قواعد حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق خاصة فى معقله بمنطقة جبال قنديل.

وكثفت أنقرة في الآونة الأخيرة تحذيراتها من شن هجوم برى على منطقة قنديل التي يُعتقد أنها تضم قياديين من حزب العمال الكردستانى. وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان "بتجفيف مستنقع الإرهاب" هناك.

وقال مكتب حاكم إقليم هكارى مستخدما الوصف الذى تطلقه أنقرة على حزب العمال الكردستانى "شن أعضاء فى الجماعة الانفصالية الإرهابية هجوما صاروخيا استُشهد فيه جنديان وأصيب واحد".

وأضاف أن الهجوم الذي وقع فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء استهدف آليات للجيش لدى مغادرتها قاعدة عند سفح تل فى منطقة تشوكورجه في هكارى على الحدود مع العراق.

 

 

 

 


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