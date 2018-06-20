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مقتل 3 عناصر من "داعش" شمال غرب صلاح الدين بالعراق

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:27 م
مقتل 3 عناصر من "داعش" شمال غرب صلاح الدين بالعراق تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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لقى 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهم شمال غرب محافظة صلاح الدين العراقية.

وأكد مصدر أمنى فى صلاح الدين، اليوم الاربعاء، بأن قوة من الحشد العشائرى قتلت ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى شمال غرب المحافظة.

وقال المصدر- وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية - إن " قوة عشائرية قتلت، مساء اليوم، 3 متسللين من داعش حاولوا الدخول لقرى تلول الباج وتنفيذ عمليات خطف وغدر".

على جانب آخر،أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين بإحباط عملية زرع عبوات ناسفة بالقرب من جامع غربى الأنبار.

وقالت المديرية فى بيان لها إن "قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى اللواء 29 الفرقة السابعة، وبعملية نوعية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، أحبطت عملية زرع عبوات ناسفة بالقرب من جامع الصديق فى هيت بالأنبار".

 


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