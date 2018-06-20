مفوضية اللاجئين: 250 ألف لاجئ سورى بالعراق 97% منهم بإقليم كردستان

بغداد(أ ش أ)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى العراق أن هناك 250 ألف لاجئ سورى بالعراق، منهم 97% فى إقليم كردستان.

وقال ممثل المفوضية فى العراق برونو جدو - بمناسبة اليوم العالمى للاجئين فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء "إن هناك الآن حوالى 68 مليون شخص نزحوا حول العالم بسبب النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية، وذلك وفقا لإحصائية عام 2017".

وأضاف أن العراق يأوى 300 ألف لاجئ، منهم 250 ألف لاجئ من سوريا، فيما يضم إقليم كردستان العراق 97% من اللاجئين السوريين فى العراق.. لافتا إلى أن اللاجئين يتلقون كافة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المتكافئ مع السكان المحليين إلى العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى العراق عن أمله فى مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم، حيث يحتاج اللاجئون إلى إشراكهم فى مجتمعات جديدة.