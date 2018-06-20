معهد ماكس بلانك الألمانى يمنح العالم المصرى إسلام خلف ميدالية "أوتوهان"

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فاز العالم المصرى الدكتور إسلام خلف بميدالية (أوتوهان)، وهى إحدى أبرز الجوائز العلمية على مستوى العالم، التى يمنحها معهد ماكس بلانك للعلوم بألمانيا لشباب الباحثين فى مختلف التخصصات العلمية.

وجاء فى حيثيات منح خلف هذه الميدالية أنه حصل عليها تقديرا لجهوده وأبحاثه فى مجال التوصيلية الكهربية فى الأسلاك الطوبولوجية والتى كانت محور دراسته فى رسالته للحصول على درجة الدكتوراة فى يناير 2017.

وأعرب خلف - فى تصريح له اليوم - عن فخره وسعادته بحصوله على تلك الميدالية ورفع اسم مصر عاليا فى جميع المحافل العلمية الدولية .. مشيرا إلى أن تيريزيا باور وزيرة التعليم والبحث العلمى فى ألمانيا قامت بتسليمه الجائزة مؤخرا بمدينة هايدنبيرج الألمانية.

وأوضح أن دراسته تقوم على التعرف على خصائص نوع جديد من المواد وهى المواد (الطوبولوجية) واستخدامه قوانين ميكانيكا الكم فى دراسته والتى سيكون لها دور كبير فى صناعة الإلكترونيات فى المستقبل، والتى ستحدث ثورة فى قدرات أجهزة الكمبيوتر عن طريق استحداث أجهزة أسرع بكثير من تلك الموجودة حالياً.

وإسلام خلف هو باحث مصرى شاب تخرج فى كلية الهندسة بالجامعة الألمانية فى مصر عام 2010 وسافر بعد ذلك إلى ألمانيا للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة فى معهد ماكس بلانك للعلوم.

ومعهد ماكس بلانك يحتل المركز الخامس على مستوى العالم وفقاً لتصنيف مجلة nature، وله أكثر من 50 فرعا بمدن ألمانيا المختلفة، ويضم مجموعة من أبرز الباحثين المتميزين على مستوى العالم فى التخصصات العلمية المختلفة.

وتقدم ميدالية أوتوهان إلى الباحثين الشباب، حيث أن أهم شروط الجائزة أن يكون الباحث قد نال درجة الدكتوراة دون سن الثلاثين عاما، وقد سميت هذه الجائزة المرموقة تيمنا بالكيميائى الألمانى الحائز على جائزة نوبل أوتو هان، الذى كان أول رئيس لجمعية ماكس بلانك فى الفترة من 1948 إلى 1960.