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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:56 م
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مظاهرة ضد قوانين الفساد داخل البرلمان فى رومانيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:54 م
مظاهرة ضد قوانين الفساد داخل البرلمان فى رومانيا البرلمان الرومانى
بوخارست (أ ش أ)
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نظم المتظاهرون فى رومانيا اليوم الأربعاء، تظاهرة داخل مبنى البرلمان ضد تشريع جديد يقولون إنه يسهل الفساد على مستويات عليا بالبلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن المتظاهرين دخلوا البرلمان رفقة مشرعين من حزب (اتحاد أنقذوا رومانيا) المعارض، مضيفة أن المتظاهرين جلسوا خارج مكتب زعيم الحزب الاجتماعى الديمقراطى الحاكم ليفيو دراجنا الذى لم يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء لإدانته بتزوير الأصوات الانتخابية.

كما طالب المتظاهرون بالقبض على دراجنا وحملوا لافتات كتب عليها "عش للصوص ولأعضاء المافيا".

يشار إلى أن التظاهرة بدأت بينما كانت رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا تلقى خطابا أمام البرلمان.

وأقر المشرعون الاثنين الماضى قوانين العدالة الجنائية المنقحة التى وصفها منتقدون بأنها نكسة فى ملاحقة الفساد.

 


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