مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام فى مياه الرياح التوفيقى بالقليوبية

تمكنت أجهزة الإنقاَذ النهرى والمسطحات المائية بالقليوبية من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة بمياه الرياح التوفيقى بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب تشريحها لتحديد سبب الوفاة.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من إدارة المسطحات المائية، بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقى بناحية طوخ.

ومن خلال تكثيف جهود البحث بمعرفة الإنقاذ النهرى تم العثور على جثة الطالب وبالفحص تبين أن الجثة لصلاح ياسر صلاح 15 سنة من طنط الجزيرة ولا توجد إصابات ظاهرية، وتم تسليم الجثة إلى مركز طوخ، والقوة المرافقة وتم إيداع الجثة بمستشفى طوخ تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.