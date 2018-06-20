مصرع أمين شرطة وإصابة 3 مجندين فى انقلاب سيارة للداخلية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى أمين شرطة مصرعه وأصيب 3 مجندين، فى حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق جرف حسين جنوب مدينة أسوان.

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة أثناء سيرها بطريق جرف حسين جنوب مدينة أسوان.

أسفر الحادث عن إصابة رزيقى مجدى جرجس، 20 سنة، مجند شرطة، وإسماعيل رأفت إسماعيل، 20 سنة، مجند شرطة، وعبد القادر عثمان، 20 سنة، مجند شرطة، ومحمود عزت السيد، 34 سنة، أمين شرطة وتوفى عقب نقله إلى المستشفى، ويستكمل باقى المصابين علاجهم بمستشفى أسوان الجامعى.