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مصادر إعلامية: سلفاكير يلتقى رياك مشار فى إثيوبيا لبحث وقف القتال فى جوبا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:47 م
مصادر إعلامية: سلفاكير يلتقى رياك مشار فى إثيوبيا لبحث وقف القتال فى جوبا سلفاكير
كتب : أحمد جمعة
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وصل زعيم المعارضة المسلحة فى جنوب السودان رياك مشار، إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وكان فى استقباله وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمنى.

 

وقالت مصادر إعلامية إن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، سيصل بعد ظهر اليوم إلى أديس أبابا، للقاء رياك مشار بالقصر الرئاسى بحضور رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد.

 

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الاثيوبى، سيجرى لقاءات على حدة مع كل من رياك مشار وسلفاكير؛ لتقريب وجهات النظر بينهما، ودفعهما من أجل إيقاف الحرب التى يعانى منها شعب جنوب السودان.

 

وكانت أديس أبابا أعلنت رسميا أمس الثلاثاء، عن استضافتها لقاء سلفاكير ومشار، وقمة لرؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد) تعقد غدا الخميس.

 

وترعى "إيجاد" مفاوضات سلام منذ عام 2013 وتضم الهيئة التى تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتى مقراً لها، دول إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجيبوتي وإريتريا، إضافة إلى السودان وجنوب السودان.


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