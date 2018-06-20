video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مستثمرى العاشر وأكتوبر" تطالبان الحكومة بحظر استيراد سلع لها مثيل محلى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:10 م
"مستثمرى العاشر وأكتوبر" تطالبان الحكومة بحظر استيراد سلع لها مثيل محلى جانب من اجتماع اتحاد المستثمرين
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

طالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى  بضرورة اتخاذ العديد من الاجراءات لإعادة احياء الصناعة وزيادة الإنتاج ، ومن ثم وضع الصناعة على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة انشاء المصانع و تكلفة الانتاج وذلك لتحقيق القدرة على المنافسة باسواق التصدير والسوق المحلى .

وأكد خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم على ضرورة حظر استيراد أى سلع لها مثيل فى  الانتاج الوطنى بشرطين أولها أن يكون منتج محليا بكميات كافية ومواصفات قياسية ،ثانيا أن تقوم الحكومة بتسعير الانتاج لمنع الاستغلال مشددا  على ضرورة حظر استيراد السلع الاستفزازية التى تقدر حصيلة فاتورتها بنحو 10 مليار دولار

وأشار إلى ضرورة استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الانتاج المحلى فى ماعدا ما لا ينتج محليا كذلك تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

من جانبه طالب محمود خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة بضرورة الاستفادة من مقرات الوزارات الموجودة في القاهرة التي سيتم نقلها الى العاصمة الادارية الجديدة تجارياً من خلال تأجيرها حتى تعود على الدولة بالنفع والخير.

وقال شعبان إنه يؤيد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه حتى يقوم المستهلك بترشيد استهلاكه، مؤكداً أنه لا يوجد شئ اسمه دعم على الوقود والبنزين والكهرباء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتحصيل 76 مليار جنيه متأخرات ضريبية

اتحاد المستثمرين: تثبيت أسعار السلع والمنتجات رغم زيادة سعر المحروقات

اتحاد المستثمرين

محمود خميس شعبان

سمير عارف

فريد خميس




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة