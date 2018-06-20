"مستثمرى العاشر وأكتوبر" تطالبان الحكومة بحظر استيراد سلع لها مثيل محلى

كتب هانى الحوتى

طالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة اتخاذ العديد من الاجراءات لإعادة احياء الصناعة وزيادة الإنتاج ، ومن ثم وضع الصناعة على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة انشاء المصانع و تكلفة الانتاج وذلك لتحقيق القدرة على المنافسة باسواق التصدير والسوق المحلى .

وأكد خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم على ضرورة حظر استيراد أى سلع لها مثيل فى الانتاج الوطنى بشرطين أولها أن يكون منتج محليا بكميات كافية ومواصفات قياسية ،ثانيا أن تقوم الحكومة بتسعير الانتاج لمنع الاستغلال مشددا على ضرورة حظر استيراد السلع الاستفزازية التى تقدر حصيلة فاتورتها بنحو 10 مليار دولار

وأشار إلى ضرورة استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الانتاج المحلى فى ماعدا ما لا ينتج محليا كذلك تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

من جانبه طالب محمود خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة بضرورة الاستفادة من مقرات الوزارات الموجودة في القاهرة التي سيتم نقلها الى العاصمة الادارية الجديدة تجارياً من خلال تأجيرها حتى تعود على الدولة بالنفع والخير.

وقال شعبان إنه يؤيد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه حتى يقوم المستهلك بترشيد استهلاكه، مؤكداً أنه لا يوجد شئ اسمه دعم على الوقود والبنزين والكهرباء.