مرشح الرئاسة التركية: ابن أردوغان قتل فنانة تركية بسيارته

كتب- هاشم الفخرانى

اتهم محرم انجه مرشح الحزب الجمهورى اليسارى فى الانتخابات الرئاسية الأبن الأصغر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بقتل الفنانة التركية سفيم تانوريك بسيارته مما أدى إلى وفاتها.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن السلطات التركية فرضت حجبًا على الأخبار التى تتناول تصريحات مرشح الرئاسة فى تركيا، والتى ذكر فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بصدم نجله أحمد الفنانة سفيم.

وقالت الصحيفة أن "انجه" فتح ملف الحادث الذى تم التعتيم عليه من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، قائلًا لأردوغان: “تفضل أن شئت فلنبحث سويا عن ملف جريمة قتل سفيم تانوريك، أم أنك تود أن أتحدث أنا بمقردى".

وكشف عن قرار الحجب البروفيسور يامان أكدنيز عضو هيئة التدريس فى كلية الحقوق بجامعة بيلجي، من خلال تغريدة على حسابه فى تويتر.